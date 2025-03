V minulém roce italské impérium Bulgari jmenovalo svou první globální ředitelku koženého zboží a doplňků. Stala se jí athénská rodačka Mary Katrantzou, módní návrhářka, jíž se přezdívá královna vzorů. V roce 2003 se z Řecka přestěhovala do Spojených států, aby studovala architekturu na Rhode Island School of Design, odkud se přesunula do Londýna na prestižní módní školu Central Saint Martins. Už její absolventská přehlídka z roku 2008 prezentovala její specialitu – velkorysé a živoucí potisky, které působí 3D dojmem, i když jsou aplikované na žerzejové modely. Během krátké doby se kolekce pod hlavičkou její eponymní značky prodávaly u více než stovky prestižních obchodníků, jako jsou Selfridges, Harrods či Bergdorf Goodman.

Zbývá vám ještě 90 % článku