Óda na Milán

Na milánské třídě Via Montenapoleone otevřel nový butik Bulgari a obsadil hned tři podlaží neoklasicistní budovy Taverna Radice Fossati, kterou v roce 1835 navrhl Ferdinando Albertolli. Poprvé v historii města je tu představena výstava Tubogas & Beyond se selekcí unikátních archivních šperků, k vidění jsou díla Fabia Vialeho a Lucy Pignatelliho, kteří propojují klasiku s modernou. U příležitosti otevření butiku spojila Fondazione Bulgari síly s milánskou radnicí a uvedly do života mecenášský projekt na podporu místního Musea del Novecento.

