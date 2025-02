Už na první pohled je jasné, že tohle místo má propracovaný koncept od začátku do konce. Zasazena do pražského barokního Kolowratského paláce na Ovocném trhu, do dokonalého interiéru, ve kterém ladí nejen barvy, ale také materiály, rozehrává restaurace Symbols na gastroscéně doslova vyšší hru. Menu šéfkuchaře Václava Kršňáka, které má být přesně tím, co si představíte pod pojmem „mezi street foodem a fine diningem“, vypadá skvěle a kombinace chutí tady do sebe přesně zapadají. A to je také myšlenka stojící za tímhle podnikem, má propojovat živly a vytvářet harmonický celek. Oheň, Voda a Země. Tři elementy, které se propisují do celého prostoru a dávají místu jedinečnou energii. A svým hostům zážitek.

