Už pojedenácté letos na podzim Tomáš Kalina přiveze do Prahy několik světových šéfkuchařských hvězd. Celkem se jich doposud na jeho jednodenním festivalu Symposium Culinary Prague představilo přes šedesát, přičemž dohromady měly více než 100 michelinských hvězd. Jak Kalina vzpomíná, nebýt kdysi jeho namyšlenosti a velkého ega, celá akce by nikdy nevznikla. Před lety, když dělal v Praze šéfkuchaře v jednom hotelu, přihlásil se do soutěže Kuchař roku. „Myslel jsem, že to zvládnu levou zadní, pošlu nějaký recept a je jasné, že mě do soutěže vyberou. Přípravu jsem naprosto odfláknul, takže mě samozřejmě nevybrali – a co hůř, vybrali jednoho kuchaře z mého týmu, který se taky přihlásil. To byla samozřejmě velká rána pro moje ego a zároveň probuzení, že se musím okamžitě začít zlepšovat,“ říká.

Zbývá vám ještě 90 % článku