Na hladinu řeky Hudson se na konci jara jemně opírá slunce. Stojíme na jejím brooklynském břehu, za zády máme dlouhé skladovací haly z oranžových cihel a přímo před námi výhled na sochu Svobody, kolem které čas od času projede trajekt některé z dopravních linek spojujících New York a New Jersey. To nemá každý. Až na ty, kteří si tady pronajali některou z velkorysých prostor s velkými vraty.

Jedním z nich je i Bosco Sodi, významný mexický umělec, který se sem přestěhoval před patnácti lety a měl štěstí, že byl ve správnou chvíli na správném místě. „Přesunuli jsme se sem i s rodinou z Madridu, pronajali si na jeden rok dům nedaleko odtud, a jak jsem tady každý den projížděl kolem, tak jsem se jednou zeptal chlápka, který tu hlídá, jestli se náhodou něco neuvolnilo. A on že ne, ale odkázal mě na dalšího člověka, kterému jsem na sebe nechal telefon. On se opravdu druhý den ozval, že by pro mě něco měl!“ začne hned vyprávět. V té době prý zrovna uzavřel spolupráci se slavnou Pace Gallery, pro kterou připravoval výstavu, a potřeboval tak větší prostory, aby mohl nerušeně tvořit.

