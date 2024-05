Jak se rodí pestrobarevné krajiny plné květin a exotické zvířectvo? A jak to celé zakomponovat do folklorních kulis Moravy? Navštívili jsme ateliér ilustrátora Michala Bačáka a nechali se unést do jeho divokých obrazů i středověkých hradů.

V základní výbavě každého ilustrátora jsou fixy, ty hodně tenké, které kloužou samy po papíru, a pak listy papíru. Nebo bloky. Michal Bačák má všeho dost, a protože hodně inklinuje k malbě, vytahuje i anilinové barvy a štětce. Snad nejtenčí, co existují, protože jeho obrazy plné detailů si právě to zaslouží. Ve svém novém ateliéru na Letné má všechno, co k tvorbě potřebuje, hlavně dostatek světla. Obdivuje svět vytvořený Karlem Zemanem v Cestě do Pravěku, ujíždí na sci‑fi a při práci poslouchá hudbu nebo podcasty, obzvlášť pak Přepište dějiny a Pátečníci.

