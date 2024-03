Říká o sobě, že je lidovým malířem, který na svých obrazech zachycuje to, co vidí kolem sebe. Jakub Špaňhel je jedním z největších talentů současné české tvorby a jeho obrazy visí v galeriích i soukromých sbírkách a současná výstava, kterou má v pražské DSC Gallery, byla sběrateli „vyprodána“ během několika dní. Koncem února mě malíř vítá na prahu svého skromného ateliéru na Vinohradech, kterému vévodí obrazy opřené o zeď i barokní sekretář, který objevil v jednom starožitnictví. Na rozhovor máme necelou hodinu, pak se hned vypraví na letiště. Přesouvá se totiž na pár dní do svého nového ateliéru, který si nedávno pořídil. V Benátkách.

Zbývá vám ještě 90 % článku