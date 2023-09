Slavnostní zahájení Letních olympijských her v Paříži tradičně sleduje několik miliard lidí po celém světě. Jedinečný okamžik, kdy se divákům představují národní týmy, si žádá i speciální oblečení, které má v ideálním případě všechny oslnit. A právě o to se během 26. července 2024 pokusí talentovaný návrhář Jan Černý, který dostal důvěru od Českého olympijského týmu a jeho oficiálního partnera značky Alpine Pro.

„Máme deset sekund v nejsledovanějším přímém přenosu na světě na to zaujmout úplně všechny. Proto bude nástupová kolekce brutálně speciální,“ prozrazuje Černý, který na ní už rok pracuje. Navrhovat slavnostní úbor totiž pro něj znamená vzít „to nejlepší ze sportu, designu a českého umění a ukázat to celému světu“!

Černého oslovil k možné spolupráci Tomáš Houska z Českého olympijského výboru, když se po udílení hudebních cen Anděl potkali v zákulisí. „Na ten okamžik budu už asi navždy vzpomínat,“ přiznává návrhář.

Olympijsky tým JAN

Když přemýšlel nad tím, jak úbory pojmout, vycházel z toho, jak doteď návrháři reprezentací přemýšleli. „Někteří vsadili na formálnost, jiné na sportovně laděné oblečení a třetí takovou cestou byly národní kroje. Ale nikdo nepřemýšlel tak, že by tyhle svět propojil a dostal se tak mimo kategorie. A my jsem to teď všechno rozbili!“ směje se Černý.

Spokojený se spoluprací je i předseda Českého olympijského výboru. „Když se bavíme s ostatními státy, všichni říkají: Paříž, to je město módy. Zahájení bude na Seině. Oblečení musí být mimořádné. A my určitě nechceme stát stranou. Věříme Honzovi, že dokáže zaujmout,“ řekl Jiří Kejval.

