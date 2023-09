Tři ikony československého designu první poloviny 20. století, které by měly patřit do vašeho designového slovníku. A tři současní talentovaní tvůrci, které byste si do hledáčku přidat měli. Na následujících šesti stranách oslavujeme tuzemské řemeslo nejvyššího kalibru.

Boris Král' Mladý slovenský návrhář budí čím dál větší pozornost díky své přirozené inklinaci k módě, které se říká haute couture. Jeho střihy pokukují do 40.–60. let, jeho siluety jsou spanilé, výrazné a důstojné, jeho ruční práce je doslova filigránská. Modely jeho první autorské kolekce Salon de nuit nesou barvy půlnoční nebo elektrické modři, růžové, stříbrné, černé a bílé. Módní talent ve svém ateliéru v centru Prahy šije na míru a na začátku léta si celá republika všimla jeho překrásné jemně růžové kreace, kterou oblékla Daniela Kolářová na filmovém festivalu v Karlových Varech.

