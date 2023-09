Hlubokými lesy, které pokrývají okolní kopce a pak prudce padají do dlouhých údolí, probíhá dostatek cest na to, abyste nikoho nepotkali, když nebudete chtít. Vydejte se do Jeseníků objevovat jejich divoký charakter, zdolat druhou nejvyšší horu Česka, užívat si nekonečné výhledy do kraje a často mlhavé dny, které vás nechají se do nich bezhlavě zbláznit.

Svou cestu začněte v Šumperku, vstupní bráně do Jeseníků a posledním větším městě ve vašem itineráři, který už není jen průjezdním bodem na mapě, ale novým místem, kde načerpáte síly a kam se budete ze svých dobyvatelských výprav po celém regionu zase s radostí vracet.

Právě tady před pár týdny otevřel Hotel Perk, který si tu tak trochu vysnil jeho majitel, šumperský rodák Ondřej Veselovský. Před několika lety spoluzaložil a poté prodal úspěšnou technologickou firmu a teď na místě někdejšího funkcionalistického hotelu Grand ze 30. let vybudoval jedinečné místo, odkud se vám nebude chtít odjet.

