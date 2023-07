V sousedství vyhlášeného karlovarského Grandhotelu Pupp stojí krásná neorenesanční budova Císařských lázní. A právě tady byl před pár týdny otevřen nový multifunkční koncertní sál. Unikátní vestavba na šesti ocelových nohách a v jasně červené barvě, kterou navrhl architekt Petr Hájek, je citlivě zasazena do památkově chráněného sálu, aniž by se dotýkala stěn, a vede otevřený dialog mezi historií a současností.

Konstrukce o váze zhruba 150 tun musela být přenesena do sálu přes střechu. „Všechny komponenty byly vyrobeny jako stavebnice a následně byly montovány pomocí šroubových spojů přímo na místě,“ vysvětloval Hájek. „Bylo to jako stavět plachetnici v láhvi. Nejprve jsme museli vše vyrobit a nanečisto sestavit v hale, abychom věděli, že nic nechybí. Poté bylo nutné vše očíslovat, rozložit a zase sestavit v atriu budovy. Šlo o mravenčí práci, za kterou stojí úžasní technici z GRADIOR TECH a AVT Group.“

Na projektu začal architekt pracovat před rokem, na konci listopadu se práce přesunuly do dílny a v polovině prosince odtud vyjel první kamion. „Bylo jich myslím dvanáct nebo čtrnáct. Na realizaci byl zcela upřímně extrémně krátký čas,“ říká.

Při výběru barvy hrály velkou roli emoce, které má červená v lidech vzbuzovat. Potřebovali jsme, aby ti, kteří do sálu vstupují, přenastavili své smysly... aby byli připraveni na silný zážitek. Druhý důvod je scénografický. Naše oči červenou barvu vnímají jako velmi tmavou i za šera, dokonce v některých případech ještě tmavší než černou. Nasvětlené části výrazně vyniknou a mírně osvětlené se ponoří do tmy. Zobrazeno je tak jen to důležité, co se děje na jevišti,“ popisuje Hájek.

Další zvláštností je jeviště vybavené posuvnou akustickou stěnou a polohovatelnými přetáčivými panely. Každá strana otočných trojúhelníků ve stropě má přitom jinou funkci –jedna zvuk pohlcuje, druhá odráží a třetí rozptyluje. Vznikají tak ideální podmínky pro různé programy.