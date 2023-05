Propojování architektury a umění je pro Marcela Sourala jedním z pilířů, jak staví své developerské projekty. A vůbec mu nevadí, že při tom bouří jinak celkem poklidné vody bydlení, naopak. Jsou to právě emoce, diskuse a otázky, které prý chce svými budovami v lidech probouzet. A taky se nesmazatelně zapsat na mapu Prahy a lákat turisty na obrovské sochy nebo nejdelší tobogan na světě i na periferii města. Jeho společnost Trigema právě zažívá nejlepší rok v historii, to mu ale nestačí a už plánuje, co všechno by ještě mohl postavit.

