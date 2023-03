Těžká kovová vrata na konci příjezdové cesty sotva dávají tušit, co se za nimi odehrává. Jakmile se ale otevřou, vkročíte do rozlehlé zahrady plné stromů, divoce rostoucích trav a květin nejrůznějších výšek a tvarů. Mezi nimi uprostřed nenápadně vykukují zbytky obvodových zdí porostlé zelení a nad nimi se do výšky tyčí starý cihlový komín. Tady dokonce zůstaly kachličky a o kousek dál se vzduchem klene traverza. Zdá se, že tady ruiny těch budov stojí snad odjakživa. Tím, že ale perfektně zapadají do celkového rozložení pozemku, tušíte, že tady nic není náhoda. Z jedné strany na ně dohlíží dlouhá budova s černou fasádou a velkoformátovými skleněnými okny, která ukrývá ateliér a kanceláře, na straně druhé betonový rodinný dům na pylonech, který vám bude nejspíš připomínat strážní věž. Tady bydlí majitelé a zároveň autoři tohoto mimořádného projektu, architektka Tanja Lincke s manželem výtvarníkem Anselmem Reylem a jejich dvěma dětmi.

