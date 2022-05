Dva autoři v dialogu, konfrontaci i souznění, je vděčný výstavní koncept. Díla se dostávají do nového společného kontextu a synergie dvou autorských pohledů může i divákům nabídnout nečekanou zkušenost.

Na aktuální výstavě Richard Kočí x Pavol Andraško ji zajišťuje i alternativní prostor, v němž se koná. Jedná se o přízemní retailové prostory ve stavu shell & core, nacházející se v Rezidenci Churchill na rozmezí pražských Vinohrad a Žižkova.

Brutalistní betonové stěny i podlahy, odkrytá vzduchotechnika, provizorní osvětlení tvoří hodně atypické prostředí v porovnání s bílou kostkou galerie. A právě to se oběma autorům zalíbilo. K expozici mohli přistoupit svobodněji, neformálně a svá díla konfrontovat se syrovostí materiálů, což vytváří neopakovatelnou atmosféru a posiluje dojem z nich. Prostor patřící byl nejprve nabídnut všestrannému malíři Pavolovi Andraškovi, ten pak díky velkoleposti prostoru přizval Richarda Kočího, protože se domníval, že se v něm budou dobře vyjímat jeho velkoformátové objekty. Nepletl se, ale Kočí překvapil tím, že jich nakonec vybral jen několik a zbylý volný prostor obsadil souborem svých zcela nových figurativních obrazů, představujících radikální stylový obrat.

Přestože oba autory pojí přátelství, je to poprvé, co vystavují společně. Unikátní na celé výstavě je současně i to, že po jejím uzavření bude prostor v Churchill Center pronajat, takže se jedná o

výstavní akci jedinečnou, která nebude mít pokračování. Výstava se koná do konce května 2022.

Výhradně na malbu orientovaný Pavol Andraško na výstavě představuje dvě své tvůrčí polohy z mnoha. Nevybral ani figurativní obrazy, ani portréty, jen volnou tvorbu inspirovanou oděvními kreacemi slavného britského návrháře Alexandera McQueena, v nichž zaměření na detail vede až k zabstraktnění, kdy například drapérie látky v určité výseči měřítku začne vypadat jako organická nekonkrétní hmota.

Tyto malby, vesměs datované do roku 2015 až 2018, se vyznačují výraznějším koloritem a gestičností. Oproti nim se další vystavovaný soubor novějších obrazů jeví daleko decentněji. „Jejich základem je promyšlená kompozice, jemná barevnost a inspirace pražskými architektonickými prvky, jednou art deco elementy, podruhé kubismem, ale třeba i něčím tak přízemním, jako je chodník. K výraznějšímu rukopisu se pak vracím v několika čistě abstraktních plátnech, v nichž se často opakuje symbol kruhu. V poslední době mne zase oslovil, i když se někdy protahuje do elipsy nebo propadá,” okomentoval průřez děl Pavol Andraško.

Kdo tvorbu Richarda Kočího zná, ten uprostřed prostoru instalované monumentální sochy ze dřeva jako jeho díla lehce identifikuje (většina z vznikla v roce 2018) . Stylem se nevymykají jeho věcem i několik desítek let starým. Pracují také s geometričností, je ovšem posunem, že jejich hloubka je koncentrovaná jen do několika desítek centimetrů, čímž se víc stávají trojrozměrnými konturami.

Co však většina návštěvníků nerozpozná, a to dost možná ani umělcovy dlouholetí příznivci či sběratelé, je Kočího autorství u obrazů, které vystavuje v zadní části hlavního prostoru a v návazném apendixu. Simultánně se sochami vždycky tvořil koherentní abstraktní obrazy a grafiky, ale v posledních dvou a půl letech se od abstrakce totálně odpoutal.

„Na této výstavě poprvé veřejně prezentuji figurativní realistické výjevy, na kterých jsem v poslední době intenzivně pracoval. Díky epidemii je měl příležitost vidět málokdo. Jsou snové, někdy až apokalyptické. Zatoužil jsem sochy upozadit a s divákem navázat novou komunikaci. Sice jsem si zpočátku nebyl jistý, zda budu nacházet tu správnou malířskou představivost, ale byl jsem sám až překvapený, jak se fantazie začaly vyjevovat. Mít možnost vývoje, nepracovat automaticky, zdokonalovat se po technické stránce, posouvat význam a proces tvorby samotný, to mne teď zajímá,“ vysvětluje Richard Kočí.