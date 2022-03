Druhý rok po sobě se absolutními vítězi stává dvojice designérů. Pomyslnou štafetu Grand Designéra letos přebírá duo Roman Vrtiška a Vladimír Žák, kteří sílu práce v tandemu vysvětlují jednoduše: „Když už to nadšení a radost ve vás klesá a jste zaseknutí, tak je tu ten druhej, se svým postojem a nadhledem. Tím neustálým vzájemným ping-pongem se doplňujeme a vyvažujeme.“

Designéři zvítězili v kategorii Designér roku – Ceny Ministerstva kultury ČR a stali se také Grand Designéry roku 2021. Odborná porota ocenila především tři počiny, které perfektně charakterizují široký záběr typický pro studio Vrtiška & Žák – kolekce umyvadel a koupelnového nábytku, lavička a katamarán. U kolekce koupelnového nábytku a umyvadel Yard pro RAVAK ocenila porota především elegantní řešení vizuálního smogu různých obalů a mýdel, u lavičky Reforma pro mmcité zase současný design, který je ale všem archetypálně blízký.

„Zcela dechberoucí je pak nový katamarán, který duo Vrtiška & Žák vyvinulo ve spolupráci s konstruktérem Tomášem Jandou a investorem Jaromírem Popkem. Jedná se o spojení závodního katamaránu a komfortního cruiseru. Elegantní loď totiž umožňuje jak rychlou adrenalinovou plavbu, tak pohodlný pobyt, který navíc vylepšuje „provedení kabrio“ neboli možnost složit střechu v případě hezkého počasí. Loď je zároveň demontovatelná, a tím pádem ji lze snadno transportovat v lodním kontejneru nebo jako přívěs za auto kamkoliv po světě,“ shrnuje za odbornou porotu kategorie Designér roku kurátorka a publicistka Tereza Kozlová.

Roman Vrtiška a Vladimír Žák se potkali při studiu na UMPRUM v ateliéru produktového designu, dohromady absolvovali stáž na Alvar Aalto univerzitě v Helsinkách a v roce 2019 oslavili desáté výročí společného ateliéru. Od roku 2016 společně vedou také Ateliér designu nábytku a interiéru (D2) na UMPRUM v Praze. Grand Designéři budou mít v nadcházejících měsících vlastní výstavu v Moravské galerii v Brně.

Významné ocenění mimo veškeré kategorie je každý rok udělováno osobnosti za celoživotní přínos českému designu. Do Síně slávy letos vstupuje módní designérka, profesorka Liběna Rochová, protože jestli někdo dokáže odpovědět na palčivou a lehce konfrontační otázku – „Je móda uměním?“ – pak je to tvorba a dílo Liběny Rochové. Autorka, která celý život dokazuje, že móda a oděvní design jsou multidisciplinárními obory, které vyžadují ultimátní propojení vize, řemesla, konceptu, formy a vizuality. Dlouhodobě podává důkazy o tom, že móda je sebevědomá kreativní disciplína, která dokáže být zároveň užitým designem i uměním.

Netradiční vítěze mají letos kategorie móda a šperk. Nad večerními róbami a ready-to-wear kolekcemi zvítězily sneakers značky PÁR. Za kolekcí stojí Jan Kloss a Darina Zavadilová, kteří spolu s designérkou Eliškou Horčíkovou přinesli na českou scénu nadčasové unisex boty mající výraz a balancující mezi městem a přírodou.

Stejně tak ocenění za nejpovedenější šperk se letos vymyká tradičnímu pojetí kategorie. Akademie ocenila spojení precizního řemesla a prvotřídního designu v kolekci hodinek AERODYNAMIC, které pro značku BOHEMATIC navrhlo legendární Studio Olgoj Chorchoj designérů Michala Froňka a Jana Němečka.

Fotografem roku 2021 se stal Vojtěch Veškrna za rozmanitou plejádu projektů minulého roku. Ocenění získal za fotografie pro designéry Lukáše Nováka a Terezu Rosalii Kladošovou a pro Haenke, za fotografie pro CAMP, magazín Dolce Vita a také za spolupráce s hudebníky AnnetX a PSH.

Mezi grafickými designéry zvolila Akademie vítězkou Adélu Svobodovou, a to za grafické zpracování katalogu Móda v modré, ke stejnojmenné výstavě v Uměleckoprůmyslovém museu a dále za grafické zpracování knih Výstava jako médium. České umění 1957–1999 (AVU) a Divadlo ulice (UMPRUM). Na poli ilustrace sbírá ocenění manuál urbanisty začátečníka, kniha Město pro každého, která je společným dílem architekta Osamu Okamury, fotografa Pavla Horáka a respektované výtvarné dvojice Davida Böhma a Jiřího Franty, kteří za zachycení města jako fascinujícího lidského vynálezu získali prvenství v kategorii Ilustrátor roku.

Na nové tváře na poli designu každý rok upozorňuje kategorie Objev roku. Tím se letos stala čerstvá absolventka UMPRUM Monika Martykánová za porcelánové sošky Alegorie Covidu, kterými na příkladech kurýra s jídlem, nařízeného večerního venčení a stříhání sebe sama tematizuje obecné zkušenosti z období lockdownu. Monika Martykánová získává svým vítězstvím účast na letošním Designbloku a studijní cestu věnovanou Českými centry do jedné z evropských metropolí, kde mají centra svá zastoupení a pomáhají rozvíjet kulturní vztahy mezi zeměmi.

A cenu pro Výrobce roku získala letos zavedená firma Master & Master, a to hned za dvě úspěšné spolupráce z loňského roku – stolek Gon navržený Jakubem Pollágem a židli Mistra od designérky Lucie Koldové.

Předávání cen proběhlo po dvouleté pauze opět formou gala večera. Ten se poprvé odehrál v Hudebním divadle Karlín, kam se přesunul ze Stavovského divadla. Slavnostní večer v režii Jany Burkiewiczové se nesl v duchu tématu RÁJ, o který se postaralo především hejno plameňáků instalovaných na scénu karlínského divadla. Kromě oceněných se na jevišti v roli předávajících vystřídali herečky Aňa Geislerová a Hana Vagnerová, modelka a režisérka Eva Doležalová, ministr kultury Martin Baxa, farářka Martina Viktorie Kopecká a zakladatel a ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.

Moderace se ujala herečka Anna Fialová spolu s herci a hudebníky formace Mutanti hledaj východisko Janem Vejražkou a Jiřím Konvalinkou. Tvorba vítězů a finalistů je k vidění v Galerii České spořitelny, v ulici Rytířská 29 v Praze do 10. dubna 2022. Výstava Best of: CGD21 je pro veřejnost otevřena každý den zdarma od 10 do 18 hodin.