Připravovali ho pět let. Pět let snili Jaromír Popek a Tomáš Jonáš Janda o ryze sportovním katamaránu, Takovém, na kterém by spokojeně mohla trávit měsíce celá rodina, ale který by se zároveň dokázal plavit rychleji než vítr. A teď se dočkal. Jeho Independent Catamaran měl začátkem září premiéru na prestižním jachtařském festivalu v Cannes, mezi smetánkou lodní dopravy. To bylo po uzávěrce našeho vydání.

Těsně před ní Popkovi volám a on se nejprve omlouvá, že právě katamarán nakládá a nemůže mluvit. O dvě hodiny později už ale hlásí: „Jsem natěšený. A hrozně nervózní. Cannes je Mekka katamaránů. Francouzi vědí, že umí lodě vyrábět nejlépe, cítí, že mají jako pomalu jediní morální právo je dělat. Tak tam jedeme s kůží na trh!“ Chtěl zůstat pokorný, ačkoliv důvody k sebevědomí mu nechyběly. Měl za sebou testování s celým týmem na Lipně, které si nemohl vynachválit. „Dokázali jsme si tam, že zvládneme jet rychleji než vítr. Foukalo sedm uzlů a my jsme jeli rychlostí 8,5 uzlu.“ Ne nadarmo katamarán s oblibou přirovnává k Porsche. „Chtěli jsme takový typ vozidla, kterým zvládnete vozit děti do školy a zároveň jezdit rychle, něco jako Porsche Panamera. Má rozšířenou základnu užitkovosti, ale když je příležitost, vypálí šílenou rychlostí,“ přibližuje Popek.

Živí ho sice interiérový design, ale jachtařství je jeho dlouhodobá vášeň. Jednoho dne se probíral inzeráty na internetu a objevil prototyp katamaránu, který ho nadchl svými tvary a aerodynamickými vlastnostmi. Připadal mu ale poněkud nedotažený, a tak kontaktoval jeho konstruktéra Tomáše Jandu. „Zjistil jsem, že v jižních Čechách tenhle pán už dvacet let staví katamarány a nikdo o něm neví. On mi předal nějaké informace, já mu zase dal nějaké know‑how a začali jsme pracovat spolu.“

Pro doladění designu přizval své kamarády a zkušenou dvojici Romana Vrtišku s Vladimírem Žákem, kteří měli dodat lodi atraktivní interiér i finesy exteriéru a zároveň ji vymyslet tak, aby se dala snadno složit a přesunout. To je totiž jedna z výhod Independent Catamaranu, lodě IC36: můžete si ho nechat poskládat a poslat klidně přes půl planety v kontejneru. A nebo zapojit za auto a odvézt, kam potřebujete. O jeho loď se teď už zajímají zákazníci z různých koutů světa a dostala se mezi nominace na European Yacht of the Year 2022. V Cannes se představí s cenovkou 350 až 500 tisíc eur bez daně. Následně vypluje i s Vrtiškou a Žákem na palubě do Barcelony, kde ji budou testovat novináři. „A tam se bude lámat chleba, uvidíme, jak nás zhodnotí,“ uvědomuje si Popek. Věří však, že jim předvede, jak výjimečná je.