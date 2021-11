Informaci o úmrtí Abloha oznámila společnost LVMH, do které Louis Vuitton patří. „Více než dva roky Virgil statečně bojoval se vzácnou, agresivní formou rakoviny, srdečním angiosarkomem,“ uvádí se v prohlášení, které se objevilo na Ablohově oficiálním Instagramu. „Rozhodl se snášet svoji bitvu v soukromí od roku 2019, kdy diagnózu zjistil. Podstoupil řadu náročných léčebných procedur, přičemž zároveň vedl několik významných institucí v oblastech módy, umění a kultury."

Abloh byl mužem mnoha talentů, který nevěděl, kam svou pozornost napřít dříve. Studoval architekturu, pracoval i jako DJ a výtvarný umělec, designoval také nábytek. Především se ale zapsal jako módní designér moderní doby: dokázal totiž všechny tyto vlivy skloubit a převracet zažité pořádky.

Začínal na stáži ve Fendi v roce 2009, kde se potkal s rapperem Kanyem Westem, pro kterého později pracoval jako kreativní stratég. Vlastní kariéru odstartoval v roce 2012, jeho první společnost se jmenovala Pyrex Vision a prvním počinem byl sítotisk na ragbyové tričko Ralph Lauren, který ukázal styl, jakým se bude jeho tvorba ubírat.

Jak ale sám řekl, tehdy šlo pouze o umělecký experiment. Na „vážno“ rozjel módní kariéru až se svou první značkou Off-White. Odvážně v ní kombinoval streetwear s vysokou módou a brzy s ní s úspěchem expandoval na všechny významné trhy světa.

V módním světě vzbudil pozornost a rázem s ním chtěly spolupracovat velké značky. Projekty dělal pro Ikeu, Mercedes-Benz či Perrier. V roce 2018 pak kývl na stálou spolupráci: stal se kreativním ředitelem Louis Vuitton, což byl přelomový krok, neboť tuto pozici zastával jako první Afroameričan. Magazín TIME ho ve stejném roce zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa.

V pařížském módním domě se s ním potkal na stáži i český návrhář Jan Černý, jehož prestižky dokonce Abloh vystavil na svém Instagramu. A práci se slavným šéfem si nemohl vynachválit. „Virgil je výborný šéf, chová se skvěle ke všem designérům. Neříká jim NE, ale vysvětlí, že by něco udělal jinak. Vystupuje příjemně, je sympatický, chová se neformálně. Zároveň je náročný, ale jasně říká, co chce,“ líčil tehdy nadšeně po návratu z Paříže.

Díky prestižkám měl na Abloha i osobní vzpomínku. „Zrovna probíhal fitting, řešili s designéry, jak udělat nějaký vzhled více industriální. No a já měl na sobě moje prestižky a on říkal, že by to mělo být něco jako tyhle boty. Tak se na ně zeptal, zasmáli jsme se, že jsou to moje boty a on se dál vyptával na výrobu a všechny detaily," vyprávěl Černý.

Tehdy Ablohovi nabídl, že mu klidně jeden pár poskytne, což také udělal. „Říkal mi, že to cení, že je to super práce. Ukazoval to pak při schůzkách i dalším návrhářům. To mě potěšilo, nakoplo,“ líčil mladý český návrhář.

Černý však nastínil i to, že Abloh se rozhodně nešetřil. „Během fashion weeku hrál jako dýdžej klidně na deseti různých večírcích, do toho měl módní show Louis Vuitton a Off-White,“ vykládal.

V posledních letech se stáhl. Mělo se za to, že se po rušném období potřebuje zklidnit, ale jen skupina zasvěcených věděla, čím si skutečně prochází. Poslední listopadovou neděli se o tom dozvěděl i zbytek světa. Měl manželku Shannon a dvě děti.