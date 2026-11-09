Česká komora architektů ve čtvrtek 12. listopadu vyhlásí vítěze letošního 11. ročníku České ceny za architekturu. Z tří stovek přihlášených realizací bylo do finále vybráno celkem 25 projektů. Finalisté soutěžní přehlídky přitom vycházejí z řad etablovaných architektonických kanceláří, ale i začínajících kreativců, a spektrum nominovaných projektů pokrývá širokou škálu objektů od skromné přístavby rodinného domku až po obří multifunkční arénu.

Práce hodnotí pětičlenná mezinárodní porota ve složení Julio de la Fuente ze španělského studia Gutiérrez-delaFuente Arquitectos, Rakušanka Manuela Hötzl z redaktionsbuero architektur, profesorka a krajinná architektka Bettina Lamm z University of Copenhagen, Jeroen van Schooten z nizozemského studia Team V Architecture a slovenský architekt Ilja Skoček. Vítěz bude jen jeden napříč celým spektrem a projekty jsou posuzovány nejen z hlediska estetiky nebo technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, jejich vztahu k okolí a hlavně společenského přínosu. Porotci během několika dní projeli Česko křížem krážem a navštívili všech 25 nominovaných staveb letošního ročníku, aby mohli osobně nasát jejich atmosféru a posoudit, co současná tuzemská architektura přináší lidem. Porota ocenila schopnost českých architektů citlivě doplňovat stávající stavby o nové funkce, ať se již jedná o rekonstrukce, přístavby, dostavby či konverze.

Vyhlášení výsledků proběhne 12. listopadu od 19:30 ve Fóru Karlín a živý přenos najdete na iVysílání České televize. Galavečerem budou provázet moderátorská dvojice Martha Issová a Jiří Zeman. Podrobnosti a kompletní vizitky projektů najdete na ceskacenazaarchitekturu.cz.

Zde přehled všech 25 projektů:

Nádraží Praha-Bubny, JAKUB CIGLER ARCHITEKTI:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Rekonstrukce Žitný mlýn Boršov, Jihočeský kraj, mar.s architects:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Centrála a showroom Janošík, Valašské Příkazy, Zlínský kraj, arch.  Jakub Janošík:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Park U Vody, Praha, studio YYYY:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Rozšíření kanceláří Monolot studia, Praha, Anna Koukolová architekti:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Truhlík, Kamenná Lhota, Vysočina, A69 – architekti:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Rozšíření hřbitova v Hostivaři, Praha, Fertyk, BAKYTA:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Přestavba zahradního domku, Panoší Újezd, Středočeský kraj, Lenka Milerová architektka:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Kulturní centrum Kralupy nad Vltavou, Atelier 99:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Mateřská škola Fulnek, XTOPIX architekti, Simona Ledvinková:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Horácká multifunkční aréna, Jihlava, CHYBIK + KRISTOF:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

 

Vilka v Liebigově městečku, Liberec, atakarchitekti:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Dostupné bydlení Žďár nad Sázavou, Kuba & Pilař architekti:Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Kaple Panny Marie Bolestné, Nesvačilka, Jihomoravský kraj, RCNKSK:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Lesní koupaliště, Liberec, Mjölk architekti:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Rezidence Juliska, Praha, Atelier bod architekti:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Desátková – rodinný dům v Brně, Ateliér Kopecký:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Oživení Radbuzské náplavky, Plzeň, Jsme k světu:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Hasičárna pro Psáry a Dolní Jirčany, SOA architekti:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Svazková základní škola LOŠBATES, Louňovice, Středočeský kraj, Pelletier de Fontenay, SOA architekti:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

BudexHUB, Planá Jihočeský kraj, Studio Perspektiv:

Minimální maximum, Praha, Stempel Tesař architekti:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Revitalizace Pivovarských teras, Vimperk, Jihočeský kraj, Steiner a Malíková krajinářští architekti, Roman Brychta Architekti:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Pilotní oblouk 036: 1 km proměny, Praha, CCEA MOBA:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

Základní a mateřská škola VIA, Beroun, OVA:
Česká cena za architekturu, finálové projekty 2026

 

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