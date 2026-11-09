Česká komora architektů ve čtvrtek 12. listopadu vyhlásí vítěze letošního 11. ročníku České ceny za architekturu. Z tří stovek přihlášených realizací bylo do finále vybráno celkem 25 projektů. Finalisté soutěžní přehlídky přitom vycházejí z řad etablovaných architektonických kanceláří, ale i začínajících kreativců, a spektrum nominovaných projektů pokrývá širokou škálu objektů od skromné přístavby rodinného domku až po obří multifunkční arénu.
Práce hodnotí pětičlenná mezinárodní porota ve složení Julio de la Fuente ze španělského studia Gutiérrez-delaFuente Arquitectos, Rakušanka Manuela Hötzl z redaktionsbuero architektur, profesorka a krajinná architektka Bettina Lamm z University of Copenhagen, Jeroen van Schooten z nizozemského studia Team V Architecture a slovenský architekt Ilja Skoček. Vítěz bude jen jeden napříč celým spektrem a projekty jsou posuzovány nejen z hlediska estetiky nebo technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, jejich vztahu k okolí a hlavně společenského přínosu. Porotci během několika dní projeli Česko křížem krážem a navštívili všech 25 nominovaných staveb letošního ročníku, aby mohli osobně nasát jejich atmosféru a posoudit, co současná tuzemská architektura přináší lidem. Porota ocenila schopnost českých architektů citlivě doplňovat stávající stavby o nové funkce, ať se již jedná o rekonstrukce, přístavby, dostavby či konverze.
Vyhlášení výsledků proběhne 12. listopadu od 19:30 ve Fóru Karlín a živý přenos najdete na iVysílání České televize. Galavečerem budou provázet moderátorská dvojice Martha Issová a Jiří Zeman. Podrobnosti a kompletní vizitky projektů najdete na ceskacenazaarchitekturu.cz.
Zde přehled všech 25 projektů:
Nádraží Praha-Bubny, JAKUB CIGLER ARCHITEKTI:
Rekonstrukce Žitný mlýn Boršov, Jihočeský kraj, mar.s architects:
Centrála a showroom Janošík, Valašské Příkazy, Zlínský kraj, arch. Jakub Janošík:
Park U Vody, Praha, studio YYYY:
Rozšíření kanceláří Monolot studia, Praha, Anna Koukolová architekti:
Truhlík, Kamenná Lhota, Vysočina, A69 – architekti:
Rozšíření hřbitova v Hostivaři, Praha, Fertyk, BAKYTA:
Přestavba zahradního domku, Panoší Újezd, Středočeský kraj, Lenka Milerová architektka:
Kulturní centrum Kralupy nad Vltavou, Atelier 99:
Mateřská škola Fulnek, XTOPIX architekti, Simona Ledvinková:
Horácká multifunkční aréna, Jihlava, CHYBIK + KRISTOF:
Vilka v Liebigově městečku, Liberec, atakarchitekti:
Dostupné bydlení Žďár nad Sázavou, Kuba & Pilař architekti:
Kaple Panny Marie Bolestné, Nesvačilka, Jihomoravský kraj, RCNKSK:
Lesní koupaliště, Liberec, Mjölk architekti:
Rezidence Juliska, Praha, Atelier bod architekti:
Desátková – rodinný dům v Brně, Ateliér Kopecký:
Oživení Radbuzské náplavky, Plzeň, Jsme k světu:
Hasičárna pro Psáry a Dolní Jirčany, SOA architekti:
Svazková základní škola LOŠBATES, Louňovice, Středočeský kraj, Pelletier de Fontenay, SOA architekti:
BudexHUB, Planá Jihočeský kraj, Studio Perspektiv:
Minimální maximum, Praha, Stempel Tesař architekti:
Revitalizace Pivovarských teras, Vimperk, Jihočeský kraj, Steiner a Malíková krajinářští architekti, Roman Brychta Architekti:
Pilotní oblouk 036: 1 km proměny, Praha, CCEA MOBA:
Základní a mateřská škola VIA, Beroun, OVA:
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