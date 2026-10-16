Malebným podhůřím Lužických hor, kde i v horkém létě všude kolem vás převládá svěže zelená, se pomalým tempem vine říčka Svitávka. Ještě než opustí Lindavu, potkává na svém pravém břehu hned za mostkem poslední stavení. Na první pohled nová dvoupatrová roubenka s moderní přístavbou, číslice 1837 nad hlavním vchodem ale dává hned tušit, že jde o podařenou obnovu, která nekřičí na dálku a vdechuje původnímu domu druhý život.

Staré a nové se tu přirozeně prolíná. Potřebné bylo renovováno či repasováno, původní malby na dřevěných trámech restaurátorsky zafixovány, kamenná podlaha byla rozebrána a znovu složena. Po dvou letech byla rekonstrukce dokončena.

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