Potkáváme se v nadmořské výšce 3100 metrů, v průsmyku Dochula, kde je 108 posvátných stúp a kudy projíždějí všichni, kdo cestují mezi hlavním městem Thimphu a údolím Punakha. Matěj Vacek přijel na motorce, prý je to nejjednodušší a všudypřítomné serpentiny jsou pro každého milovníka dvoustopých vozidel odměnou.
„Nemám bohužel moc času, musím jet na jeden projekt, který stavíme pro synovce královny,“ vysvětluje s omluvou třiatřicetiletý český architekt, který ale posledních pět let žije v Bhútánu a pro královskou neziskovou organizaci