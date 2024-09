Posledních třicet let se svou firmou mmcité učí města dbát na to, aby měla ve veřejném prostoru stylový a funkční mobiliář. Za tu dobu se moravský výrobce rozrostl do čtyřiceti zemí světa, otevřel továrnu v Brazílii a v Mexiku a čeká ho nová éra budování vlastního výrobního areálu. Designéra jsme navštívili na jeho chalupě na Vysočině a probrali nejen finanční výsledky, ale i jeho vozový park nebo spojitost křesťanství s požitkářstvím.

Na severním lemu Vysočiny, mezi fotogenickými kopci Žďárských vrchů, je malá obec Javorek a v ní bývalá škola, která už dávno neslouží žákům k výuce. Místo nich se sem jezdí odpočívat. Ideálně se všemi vašimi blízkými, tak jak se dřív jezdilo na chalupu k babičce. S takovou vizí si tuhle velkorysou budovu před devíti lety kupovali David a Ilona Karáskovi. Zdejší kraj dobře znali. David sem jezdil už jako dítě na lyže a později už i s rodinou pobývali často kousek odtud na chatě u kamarádů. Pečlivá rekonstrukce jim trvala několik let a skončila před třemi lety. Od začátku bylo jasné, že z toho nebude jen soukromá chalupa k setkávání se, ale i stylové místo k pronájmu.

