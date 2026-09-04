Je veselá a hravá a překvapí i svou praktičností. Jubilejní kolekce Ikea PS 2026 si díky odvážnému a neokoukanému designu rychle našla své fanoušky. Dvanáct designérů vytvořilo čtyři desítky produktů, které vás budou bavit. Zákazníkům ze střední Evropy je firma představila ve Winternitzově vile v Praze a my jsme při té příležitosti vyzpovídali šéfku Ikey pro Česko, Slovensko a Maďarsko Eriku Intiso.
Zářivě zelené křeslo s kovovou konstrukcí odkazující na ikonický funkcionalistický nábytek snadno jednou rukou zvednete nad hlavu, protože je… nafukovací! Sociální sítě i osobní wish listy milovníků designu letos v dubnu během milánského Design Weeku zaplnily fotky a videa křesla, které si sami sestavíte, jednoduše nafouknete přiloženou pumpičkou a pohodlně se do něj usadíte.
Důvtipný design Mikaela Axelssona jen podtrhl to, čím se kolekce Ikea PS 2026 vyznačuje – je praktická, má krásný design a je zároveň odvážná a také dost zábavná.
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