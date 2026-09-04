Hodnotit a poměřovat designéry by bylo bláhové. Přesto se na české scéně pohybují osvědčená jména, kterým nejde upřít originalita, nadčasovost či zápal pro řemeslo. Následující stránky berte jako osobní výběr autora, za kterým si stojí. Tvorba těchto umělců je obtěžkána cenami i úspěchem v zahraničí, a přestože za sebou nechali ikonické kousky, jejich tvorba je stále nová, překvapující a posouvá hranice ne českého, ale evropského designu. Síla každého z designérů přitom spočívá v něčem jiném.
Fantazie Jiřího Krejčiříka
Designér roku a Grand designér roku 2025 v cenách Czech Grand Design ve své tvorbě pravidelně sahá do minulosti a například artdecovým lampám dává facelift a jména Emilka a Emil. Vytváří také mobiliář se zvlněnou 3D texturou čárového kódu a vnitřky skříněk v křiklavých odstínech. Krejčiřík se pohybuje na pomezí produktového designu pod svou eponymní značkou, návrhů pro jiné a sběratelského designu. Stopu zanechal v labelech Modernista, TON, Rückl či Alexmonhart. Jeho tvorba je fantaskní, šibalská, nostalgická, barevná a energická.
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