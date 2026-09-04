Fantazie Jiřího Krejčiříka

Designér roku a Grand designér roku 2025 v cenách Czech Grand Design ve své tvorbě pravidelně sahá do minulosti a například artdecovým lampám dává facelift a jména Emilka a Emil. Vytváří také mobiliář se zvlněnou 3D texturou čárového kódu a vnitřky skříněk v křiklavých odstínech. Krejčiřík se pohybuje na pomezí produktového designu pod svou eponymní značkou, návrhů pro jiné a sběratelského designu. Stopu zanechal v labelech Modernista, TON, Rückl či Alexmonhart. Jeho tvorba je fantaskní, šibalská, nostalgická, barevná a energická.

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