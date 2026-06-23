Letošní Mistrovství světa v broušení skla zná své vítěze. Jedenáctý ročník prestižní mezinárodní soutěže Glass Cutting World Cup (GCWC) se letos poprvé konal v nižborské sklárně Rückl a přihlásilo se do něj 89 soutěžících z osmi zemí světa. Mezi vítězi jsou ostřílení mistři i méně známé tváře z menších skláren. Všichni ocenění ale jasně potvrdili, že když se spojí tradiční řemeslo s uměním, moderním designem a osobností svých autorů, vznikají unikátní díla.

Zbývá vám ještě 95 % článku
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se