Je 23. července krátce po deváté ráno a módní Pařížská ulice v centru Prahy ještě spí. Přesto se tudy začínají trousit vybraní lifestyloví redaktoři. Míří však za roh do Vězeňské ulice, kde se mimořádně daří luxusní kosmetice. V multibrandovém butiku Ingredients totiž o půl desáté začíná press prezentace tří parfémových novinek pařížské značky Ormaie. Vítá nás spoluzakladatel a ředitel concept storu Jakub Kopčák se svým týmem, který tuzemské zákazníky naučil, že pro originální, luxusní a vysokou parfumařinu se nechodí do drogerie ani do masových řetězců.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.