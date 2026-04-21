Vydat se na konci března do Manily znamená připravit se na teploty překračující třicítku s vlhkostí vzduchu okolo osmdesáti procent. A když budete mít trochu štěstí, bude ulicemi filipínské metropole, která je mimochodem jedním z nejhustěji osídlených velkoměst na naší planetě, silně profukovat teplý vítr.
Čilý městský ruch pocítíte už cestou z letiště na přeplněných silnicích, které neohroženě křižují prodloužené džípy, takzvané jeepneys, se značně pomačkanou karoserií, které plní funkci lokální hromadné dopravy. Jak mi hned vysvětluje řidič Grabu (místního Uberu), nechali je tady američtí vojáci po druhé světové válce, nejsou moc bezpečné, ale je to levný způsob cestování a po úpravě se dovnitř vejde i dvacet lidí.
O dvacet minut později přijíždíme do pulzující byznys čtvrti Makati, kde už brzy bude otevírat nová finediningová restaurace, která má ambici dostat se mezi nejlepší adresy napříč Asií a přilákat pozornost gurmánů z celého světa. A kterou tady do nejmenších detailů už rok a půl ladí hlavní tahouni projektu – česká šéfkuchařka Kristína Nemčková se svým partnerem, taktéž šéfkuchařem, Ricardem De Limou.
Jmenovat se bude Lume a její návštěva má být od začátku do konce komplexním zážitkem. Od servisu po originální nádobí vyrobené na míru podniku až po samotné pokrmy stojící na technikách a preciznosti francouzské kuchyně, ovšem uchopené kreativní vizí Kristíny a Ricarda.
„Cesta hostů začíná procházkou v zahradě s vysázenými bylinkami a zeleninou, tady se zklidní a naladí se na degustaci. Pak je usadíme a tady v otevřené kuchyni pro ně budeme připravovat pokrmy,“ ukazuje kuchařka na páskou ohraničené místo v budoucí restauraci, kde stále probíhají stavební práce. „Práce jsou tu popravdě trochu pomalejší, než na co jsme zvyklí v Evropě,“ krčí omluvně rameny.
Už jen samotný prostor restaurace je tady v Manile výjimečný, vejde se sem dvacet až třicet hostů, má vysoké stropy, prosklené stěny s výhledem na porostlou terasu a na město a k tomu druhou restauraci ve stejném patře výškové budovy, kde bude mít prostor a speciální pec japonsko‑filipínský šéfkuchař Yuichi se svým konceptem pizza chef’s table. „Je to moderní italské bistro, kde hosté budou sedět kolem kuchyně, vejde se jich tam asi jen deset, a on jim bude podávat pizzu by slide,“ vysvětluje Nemčková s tím, že to jsou dva zcela rozdílné koncepty, oba ale dávají smysl a jejich majitel, který do projektu dává mnohamilionové částky, prý věří, že svou kvalitou mezi zákazníky uspějí, a navíc obohatí celou gastronomii.
Tím investorem je Tommy Woudwyk, Australan žijící na Filipínách, odkud pochází jeho manželka, a je to především velký gurmán a milovník vín, který ze svého primárního byznysu v IT vykročil do gastronomie během covidu. Tehdy se jeho žena dala na domácí pečení všeho možného a jednou přišla s tím, že vymyslela speciální křupavé těsto na pizzu. Otevřeli tak malinkou provozovnu, dali jí jméno Crosta a začali péct pizzu do krabice s sebou. Podnik se rychle stal hitem a podle nejrůznějších průvodců a gastronomických žebříčků patří dnes jejich pizza mezi nejlepší v Asii. „A protože mají rádi také nudle, tak během covidu Tommy hned vedle rozjel ještě Pong, noodle bar, který už brzy otevře na novém, větším místě.“
Právě jeho nadšení a vize vybudovat v Manile místo se skvělým jídlem, které bude patřit ke světové extratřídě, Kristínu přesvědčily vůbec o nabídce přesunout se na vzdálené Filipíny uvažovat. I když prý o tom, že by se z Evropy chtěla rozjet do Ameriky, Austrálie nebo třeba do Asie, přemýšlela vždycky. Byla to obrovská výzva a ty si ona sama ráda (a často) dává od dětství.
Jsem MasterChef
Už jako malá si vždycky stanovovala vysoké cíle, sotva dosažitelné. S klapkami na očích pak za nimi šla, a možná i proto dnes, ve svých čtyřiadvaceti letech, patří mezi respektované šéfkuchařky světové úrovně. A podobně se tak v devíti letech rozhodla, že získá michelinskou hvězdu, a začala se porozhlížet po kuchařských školách. Protože se jí ale žádná v Česku nelíbila, vydala se studovat ekonomii na obchodní akademii, která by se jí později v její vysněné cestě k vlastnímu podniku také mohla hodit.
„Všechno začalo, když mi bylo deset. Už jsem to vyprávěla mnohokrát: Založila jsem si na Facebooku stránku Jsem MasterChef, byla jsem vlastně takový youtuber, ale na Facebooku. Začala jsem doma vařit, dávala tam fotky, ale dělala jsem to hlavně pro sebe, abych se k těm receptům mohla vracet,“ vzpomíná s tím, že se pak přesunula na Instagram, který byl pro focení jídla zajímavější, a zároveň si změnila jméno na Made by Kristina. Tehdy ji sledovaly asi dva tisíce fanoušků, než upekla ve třinácti letech narozeninový dort pro Leoše Mareše a přinesla ho do ranního vysílání Evropy 2. „To byl zlom, pamatuju si, že mi během dvanácti hodin vyskočil počet sledujících na 20 tisíc! Tím mi odstartovala kariéra a začaly mi chodit objednávky na dorty.“
Se střední školou se rozhodla vycestovat na rok do Spojených států a její Instagram na čas utichl. Pak ji ale máma přihlásila do soutěže MasterChef. „Bylo mi teprve sedmnáct a máma viděla, že mě vaření opravdu hodně baví, tak mě k tomu, abych souhlasila, tak trochu dotlačila. Už předchozí řady jsem pravidelně sledovala a vždycky, když tam soutěžící měli nějakou výzvu, běžela jsem za rodiči, že taky potřebuju chobotnici nebo že nutně musím vyzkoušet Wellington,“ směje se Kristína, která sice přiznává, že pod kamerami, které na soutěžící neustále míří, byla ve strašném stresu, soutěž ale nakonec vyhrála. Dodnes vzpomíná na tu asi nejtěžší kuchařskou výzvu, kdy měla před porotci Janem Punčochářem, Radkem Kašpárkem a Přemkem Forejtem připravit úhoře. „V životě jsem to neviděla, nevěděla jsem, jak to chutná ani co s ním mám dělat. Nakonec jsem ho marinovala syrového a jen zaudila!“
Po krátké stáži U Matěje, v podniku, který tehdy otevíral Jan Punčochář, její další kroky vedly do Londýna. Stěhovala se v devatenácti, aby se mohla učit vařit ve slavném kulinářském institutu Le Cordon Bleu, a hned po škole nastoupila do vyhlášené restaurace Story pod šéfkuchaře Toma Phillipse. „Měla dvě hvězdy a popravdě právě tam jsem se skutečně vyučila. Začala jsem úplně od té nejnižší pozice a postupně se během jednoho roku vypracovala na pozici chef de partie, což je kuchař, který je zodpovědný za jednu celou sekci. Byla to tvrdá škola, v kuchyni se hodně křičelo, ale zároveň jsem se dost naučila. Důležité bylo nevzdat to. A že se to dělo… Někteří odcházeli třeba po dvou týdnech, prostě to nedali. I pro mě byly první dva měsíce ve Story asi nejtěžší měsíce v celé mé kariéře. A tak jsem to i chtěla, začít tam, kde je to drsné. Byly to totiž také ty nejlepší měsíce, protože to velmi definovalo můj pohled na to, jak má a nemá fungovat kuchyně,” přemýšlí.
Z Filipín až ke hvězdám
Oproti tomu její další štace byla pravým opakem. V restauraci Geranium v Kodani se nekřičelo, všichni se k sobě chovali přátelsky a Kristína prý měla čas si dát kafe i během práce. „Ve Story jsem byla ráda, když jsem měla pět minut na to, abych si sedla před večerním servisem a něco do sebe rychle naházela. V Geraniu jsme během směny měli čas na snídani, oběd i večeři. Bylo to bezpečné místo, hodně se tam dbalo na work‑life balance, přestože tam bylo taky spousta práce. Tady jsem čerpala inspiraci, že to jde dělat i jinak,“ zvážní. Ideální kombinací pak podle ní je vzít to nejlepší ze Story a to nejlepší z Gerania a to aplikovat ve vlastním podniku.
Právě v Kodani se seznámila s Ricardem, který tam žil a vařil už šest let. Na rozdíl od ní prošel tradičním kuchařským vzděláním založeným na francouzské kuchyni. „Máme na jídlo trošku jiný pohled, což si myslím, že je velmi zajímavé. On je víc technický a já mám naopak spíš hravý přístup k vaření. Kreativnější. Vím, co chci uvařit, mám jasnou vizi, ale s tím, jak to třeba technicky provést, jdu za Ricardem. Hezky se doplňujeme,“ přiznává s úsměvem.
Když přemýšleli, kam se z Kodaně dál posunout, ozvala se jí Zdenka Marunčiaková, její bývalá slovenská kolegyně, kterou poznala v restauraci Noma. „Tommy s manželkou byli tehdy jejími pravidelnými hosty právě v Nomě, a protože si ji oblíbili, nabízel jí opakovaně, jestli by jako manažerka nechtěla vést jeho vysněný finediningový projekt v Manile. Ona ho pětkrát odmítla, ale pak doporučila na pozici šéfkuchaře mě a propojila nás. A nějak si to sedlo,“ usmívá se Kristína. Měla jen jednu podmínku, chtěla pracovní nabídku i pro svého přítele. „Byli jsme prostě package of two, tak nám investor nabídl místa šéfkuchařů oběma a my si řekli, proč ne, nemáme co ztratit. Zkusíme to, zariskujeme, a ještě ten týden jsme se stěhovali na Filipíny s jasným cílem: Postavit od základů celosvětově úspěšný podnik, o kterém se bude mluvit i za hranicemi Filipín. Oba s Ricardem jsme tady daleko od domova a nemáme co ztratit, chceme uspět.”
Zdenka se mimochodem v té době přesouvala do Dubaje, kde měla na starosti otevření restaurace FZN šéfkuchaře Björna Frantzéna – ta po pár měsících provozu získala od michelinského průvodce tři hvězdy. A když pak Kristína místo v Manile přijala, rozhodla se Zdenka nakonec, že jí pomůže, a nastoupila sem jako manažerka podniku také. „V Dubaji to bylo hodně náročné, ale podařilo se nám získat nejvyšší možné ocenění. Teď jsem tady a věřím, že Kika bude úspěšná. Má skvělý přístup a i jako člověk je úžasná,“ podotkne Zdenka, zatímco ochutnáváme slavnou Crosta pizzu s mortadelou, mozzarellou a pistáciemi, bohatě zakápnutou chilli olejem.
Velká asijská výzva
Kristína s Ricardem se do Manily přestěhovali před rokem a půl. Původní myšlenku podniku zcela překopali a od té doby pracují na celkové filozofii restaurace, ladí barevnost i styl interiéru, nechávají si vyrábět vlastní nádobí od Stefana Andersena, od kterého mají talíře michelinské restaurace po celém světě, a každý den tráví hodiny ve zkušební kuchyni ve 20. patře kancelářské budovy, kde sídlí i celá Woudwykova IT firma, a připravují základ svého menu. Tady testují kombinace chutí, nacházejí často inovativní způsob, jak se surovinami nakládat, a každý přitom dává na talíř to, z čeho profesně vyrůstal a jaké zkušenosti posbíral.
„Ricardo pochází z Brazílie, s rodinou se ale přestěhovali do Itálie a žil také v Mexiku nebo ve Švýcarsku. Já si zase hodně beru ze Slovenska a Česka. A samozřejmě i z Londýna a Dánska. Takže máme základ ve francouzských technikách, k tomu přidáváme vlastní zkušenosti a k tomu co nejvíc lokálních surovin – hlavně rýži, nejrůznější ovoce a zeleninu a greens. Hodně nám záleží na výběru dodavatelů, takže často jezdíme navštěvovat místní farmáře. Naší prioritou je kvalita, tak někdy sháníme ty nejlepší suroviny třeba v Japonsku nebo Austrálii,“ vypočítává soustředěně Nemčková.
Pokud všechno půjde podle plánu, otevřít by mohli během září, možná v říjnu. Soustředit se chtějí čistě na finediningové večeře na michelinské úrovni. Kromě vlastních nápadů jezdí za inspirací po celém regionu, aby ochutnali to nejlepší – do Japonska, Hongkongu, Singapuru, Šanghaje, Koreje, ale i do Česka. Vůbec nejlepší restaurace, ve které kdy byla, je prý tokijská dvojhvězda ESqUISSE. „Když jsme tam byli poprvé, bylo to skvělé. A podruhé to bylo ještě lepší! Šéfkuchař Lionel Beccat má krásně vybalancované menu, je to takové až meditační. Nikdy jsem necítila skrz jídlo nic podobného.“
„Když teď ale jdeme do restaurace, nedívám se jen na jídlo, zajímá mě všechno. Jak mají vyřešenou akustiku, jaké mají vidličky, jaký je servis, tyhle detaily teď před otevřením hodně sledujeme,“ říká na terase Lumy, odkud shlížíme na téměř sousedící restauraci Helm, která loni, kdy slavný francouzský průvodce poprvé zahrnul do svého výčtu i Filipíny, získala jako jediná rovnou dvě michelinské hvězdy.
I to je pro Kristínu výzva, ukázat, že se dá špičková kulinařina dělat ještě líp, než ji teď v Manile předkládají hostům jiní. Vytvořit něco, na co nejsou hosté zvyklí nebo co tu ještě neviděli. „Hodně místních restaurací sází na tradiční filipínskou kuchyni, z mého pohledu jsou si tak zároveň hodně podobné. Chuťově i koncepčně – a protože to jsou hlavně filipínští šéfkuchaři, až na jednoho Španěla, který tu ale už asi dvacet let žije, a pak šéfkuchaře z Helmu, který je napůl Brit, ale žije tu celý život, tak nepřemýšlí out of the box. To je naše výhoda, přišli jsme ze zahraničí, a i když budeme používat filipínské suroviny, nebudeme je vařit na filipínský způsob. My chceme být nejlepší nejen na Filipínách, ale srovnávat se chceme s celou Asií,“ zdůrazňuje.
K tomu jim může pomoct i vinný list dost možná nejrozsáhlejší v celé jihovýchodní Asii, čítající 2500 vinařství, jež bude jejich restaurace mít v nabídce. Woudwyk je totiž vášnivým sběratelem vín a s převážně evropskými vinaři udržuje blízký kontakt. „Zdejší restaurace ani zdaleka takový seznam nemají. Vlastně asi žádná michelinská restaurace podobný nemá,“ pomrkává.
Ve srovnání s restauracemi v Evropě vidí Kristína Nemčková velký rozdíl i v samotném hodnocení a nebojí se tvrdit, že například servis v místních michelinských podnicích zdaleka nedosahuje požadované kvality na starém kontinentě. „Jídlo je tu skvělé, ale vy chcete sedět za kvalitním stolem v kvalitním prostředí, kde rozhodují o celkovém zážitku detaily…“ tvrdí a jedním dechem vyzdvihuje úroveň českých podniků. „Obzvlášť mě baví Martin Štangl, který kromě toho, že je skvělá osobnost a je hodně skromný, tak to ve své karlínské restauraci Štangl dělá opravdu dobře. Za mě je to nejlepší restaurace v Praze! A vůbec celkový přístup Ambiente je velmi inspirativní, to, co dělají ve svém institutu v UM a jak posouvají českou gastronomii, to je radost sledovat.“
I když si jako malá holka vytyčila za cíl získat michelinskou hvězdu, zpětně připouští, že byla dětsky naivní. Už ví, že v hodnocení často hraje roli politika, že některé restaurace reálně svou kvalitou na ocenění nedosahují a jiné by si zase zasloužily hvězd víc. Sama taky moc dobře ví, že nejdůležitější, co kuchař musí mít, aby uspěl, je výdrž. Všechno ostatní přijde časem. A i když už to pro ni není priorita, vidí reálnou možnost tady v Manile michelinskou hvězdu získat. Jen už ne pro sebe jako pro šéfkuchařku, ale pro restauraci, pro kterou chce vybudovat silnou značku. „Já jsem hodně targeted person, jak říkají Angličani. Potřebuju si stanovit cíl, který mi definuje cestu, ze které nevybočuju, a takhle uvažuju úplně odmalička. To je jako s tím MasterChefem, jdu si za tím,“ usměje se Kristína, možná už brzy jedna z nejmladších šéfkuchařek, které se kdy podařilo michelinskou hvězdu získat.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist