Mohla by to být celkem obyčejná pohádka o dvou bratrech, kteří přišli z malého města v Podkrkonoší do Prahy, rozjeli tu podnik a ten jim hezky funguje. Jenže to by to nemohli být Khanh a Giang Taovi, které žene dopředu nekončící touha vařit pro své hosty vietnamskou kuchyni, co nejlépe to jde, objevovat nové chutě a otevírat nekonečný vějíř jejich kombinací. Nespokojí se se stoprocentním výkonem a věří, že jedině tak se mohou neustále zdokonalovat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.