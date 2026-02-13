Ristorantino da Matteo
Malinký podnik nedaleko Letenského náměstí by byla škoda přehlédnout. Matteo Brogi tu připravuje poctivou italskou kuchyni ze skvělých surovin, která si na nic nehraje a vždycky vás potěší.
Jirečkova 11, Praha 7 – Letná
Sia
Přes tři patra se vzduchem nesou vůně asijských bylinek i rozžhaveného woku. Sia staví na pekingské kachně, my si tu ale pravidelně dáváme chilli beef, které nás vždycky zahřeje.
