Nepatrné, zásadní
Během přemítání o nadcházejících událostech na pracovní cestě do Toskánska současně sleduji komentáře k prvnímu ročníku Art Basel v Kataru. Díky dlouhodobé stagnaci trhu na Západě se mnohé zraky upírají do Perského zálivu se stejně velkými očekáváními jako obavami. S florentským úsvitem za zády a bohatostí evropské historie před sebou upřímně nechci vyjmenovávat mezinárodně exponované termíny pro nadcházející rok. Má doporučení se týkají dílčích, na první pohled nepatrných výstav na starém kontinentě, které se však zařadí mezi události, jež vám utkví v paměti.
