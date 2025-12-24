Díky technologii spolu komunikujeme napříč kontinenty v reálném čase a máme okamžitý přístup k informacím i zábavě. Zároveň však mizí něco, co se ukazuje být mnohem vzácnější, jako je skutečná pozornost, soustředění a nefragmentované mezilidské vztahy. Notifikace, neustálé aktualizace, virální obsah a algoritmicky řízené feedy vytvářejí prostředí permanentního vyrušení.
Digitální infrastruktura, původně navržená k usnadnění života, se proměnila v systém, který si neustále vyžaduje pozornost uživatele. Výsledkem je digitální únava, jež se projevuje pocitem zahlcení, ztráty kontroly nad vlastním časem a rozptýlení, které zasahuje nejen pracovní výkon, ale i schopnost odpočívat a být přítomný. Právě z této únavy vzrůstá touha po autentické zkušenosti, která není okamžitě sdílena, komentována ani archivována.
Z výzkumu Global Wellness Summit plyne, že trend analog wellness není jen kosmetický doplněk ke konceptu digitálního detoxu, ale stává se hlavním hybatelem toho, jak lidé vnímají své zdraví. Podle něj je analog wellness trendem číslo jedna v globální wellness ekonomice, který reflektuje hlubokou kulturní a psychologickou reakci na mentální únavu způsobenou nepřetržitým digitálním tlakem a zdůrazňuje, že lidé nejsou jen ochotni odejít ze světa notifikací, ale aktivně vyhledávají retro, predigitální technologie, dovednosti, tvůrčí a fyzické zkušenosti jako součást wellness praxe, která podporuje jejich duševní, sociální i emocionální pohodu.
