Jedním z nejpůsobivějších vánočních měst je francouzský Štrasburk, často označovaný jako hlavní město Vánoc. Nejen díky historii sahající do šestnáctého století, ale především díky atmosféře, kterou tvoří majestátní gotická katedrála, starobylé náměstí Place Kléber s obřím vánočním stromem a spletité uličky čtvrti La Petite France. Místní trhy jsou rozmístěny různě po městě, nejstarší z nich, Christkindelsmärik na Place Broglie, stojí za návštěvu, pokud vás zajímají tradiční řemesla a historické dekorace. Na Place du Marché-aux-Poissons můžete ochutnat nejlepší verzi horkého alsaského vína i voňavé vánoční sušenky bredle. Jestliže preferujete luxusní zážitky, zajděte si na zimní degustaci do stylového Maison Kammerzell, jednoho z nejstarších a nejzdobnějších domů ve městě, odkud je krásný výhled na katedrálu. Večerní procházka osvětlenými uličkami je pak jedním z nejromantičtějších zimních zážitků v Evropě.
Pokud toužíte po intimnějším adventním víkendu, vyplatí se vyrazit do nedalekého Colmaru, města, které vypadá, jako by patřilo do vánočního filmu. Světla odrážející se na hladině kanálů a hrázděné domy působí jako kulisy té nejkrásnější pohádky. Trhy jsou rozděleny do pěti menších částí, z nichž každá má vlastní charakter. Například Place des Dominicains nabízí ručně vyráběné ozdoby od místních řemeslníků, zatímco u kanálů v části Petite Venise stojí za ochutnání gurmánské speciality. Milovníci vína by si neměli nechat ujít možnost ochutnat výběrová alsaská vína ve vinotéce La Maison Alsacienne du Vin, která pořádá zimní řízené degustace.
