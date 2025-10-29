Vitra Campus, známý jako živé muzeum moderní architektury, přidává ke své kolekci ikonických staveb další klenot v podobě Doshi Retreat. „Ukázal jsem Doshimu fotografii malé kaple v indickém Chrámu Slunce v Modheře a požádal ho, aby pro Vitra Campus vytvořil místo kontemplace,“ vzpomíná předseda společnosti Vitra Rolf Fehlbaum. Z této inspirace se zrodil prostor, který kombinuje indickou spiritualitu, poetickou citlivost a ekologické myšlení. Doshi Retreat je zároveň prvním Doshihovým projektem mimo Indii a také jeho poslední dokončenou realizací před smrtí v roce 2023.
Prostor se rozvíjí jako klikatá cesta pod úrovní terénu. Stěny z nízkouhlíkové oceli XCarb® se pomalu zbarvují přirozenou patinou a znějí jemnými tóny gongů a fléten, které návštěvníka doprovázejí na cestě do jeho nitra. Zvuk zde rezonuje tělem, mění prostor a stírá hranici mezi návštěvníkem a architekturou.
Inspirací se stala i filozofie Kundalini neboli hadí síly, která symbolizuje probouzení skryté energie. Doshi svou vizi popsal snem o dvou propletených kobrách, které symbolizují dualitu, proměnu a vnitřní pohyb. Z tohoto snu se zrodily první skici i hudební motivy, které se staly součástí návrhu.
Cesta kulminuje v kontemplační místnosti, kruhovém prostoru se středovým gongem a nádrží na dešťovou vodu, kde se světlo, vzduch a zvuk spojují do jednoho. Strop zdobí ručně tepaná mandala z Indie, která odráží světlo. Doshi Retreat nemá oficiální název. Je to místo, které nechává prostor tichu i dechu, pro ztracení a znovunalezení sebe sama. Místo, kde se architektura stává meditací.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.