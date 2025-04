Stěžejní je kvalitní oblek. Dny, kdy pojem oblek znamenal černobílou nepohodlnou uniformu, jsou pryč. Volné střihy, barvy a vzory, které lze hravě kombinovat, jsou tou správnou volbou jak do pánského, tak do dámského šatníku. „Oblek je unisex, nosila ho už Marlene Dietrichová, a pokud s ním umíte dobře pracovat, vynosíte ho během jednoho dne od kanceláře přes večeři až na večírek. V Česku ho vnímáme jako celek, ale když si koupíte nadčasový oversized střih z osmdesátých let s vysokým pasem, můžete kalhoty i sako kombinovat s ostatními kousky vašeho šatníku.“

