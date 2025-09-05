Srdce všech architektonických vlastenců zaplesala, když okolí pražského nádraží Masaryčka vdechl nový život hypermoderní komplex budov od studia Zaha Hadid. Nyní se do Prahy chystá další velikán světové architektury – britské Heatherwick Studio. Realizace Thomase Heatherwicka jistě dobře znáte. Je autorem obří olympijské pochodně na stadionu v Londýně, vyhlídkové struktury Vessel v New Yorku ve tvaru včelí plástve či naježeného britského pavilonu na Expu v Šanghaji.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.