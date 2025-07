V temných sklepních prostorách, oblepených starými tapetami, debutoval Glenn Martens se svou první kolekcí pro Maison Margiela. Šlo o jednu z nejsledovanějších přehlídek couture weeku. Diváky ohromily maskované postavy, rozpadlé struktury, patchwork, tkaniny z tapet i třetina kolekce vyrobená z upcyklovaných materiálů. Vrcholem byly éterické šaty z tylu a krajky, pod nimiž prosvítala těla stažená v pevných korzetech.

Vstoupit do divadla Théâtre du Châtelet na přehlídku Roberta Wuna znamenalo opustit realitu. V sále vládla tma, dusná jako před bouří, již následovala podívaná, jakou vysoká móda dlouho nezažila. Kolekce byla výpravou do lidského podvědomí, do otázek touhy, identity a absurdity módy samotné. Bílé saténové pláště se stopami krvavých rukou, siluety měnící tvar podle úhlu pohledu a v závěru dokonce modely s umělými pažemi. Wun představil snový, utopický a trochu strašidelný svět, který by móda na tak vysoké úrovni nabízet měla.

Indický návrhář Rahul Mishra je známý svou schopností přetavit duchovní a kulturní inspiraci do naprosto opulentních couture kolekcí. Letošní sezónu se rozhodl věnovat tématu lásky. Sedm jejích fází, jak je popisuje súfijská mystika od zamilování, přes posedlost, až po smrt a znovuzrození, se stalo výchozím bodem pro kolekci, která vypadala jako sedm kolekcí v jedné. Květinové aplikace přecházely v některých modelech do sousoší. Nechybělo ani zlato, perly a ruční výšivka.

Značka Chanel tentokrát zvolila jiný přístup. Místo velkolepé show vytvořila tichý salon. Koberec, zrcadla, béžové polštáře. Prostředí připomínalo spíše soukromý svět haute couture klientek, ke kterému má přístup jen málokdo. Inspirací byla láska Coco Chanel ke Skotsku. Oblečení tak dominoval tvíd, lovecké detaily a kabátky. K vidění byly například i peleríny zdobené pírky a tylem imitujícím ovčí rouno či kabát, který vypadal jako ze zvířecí srsti. Ani v této kolekci však nechyběly večerní modely jako šifonové halenky, tylové sukně nebo krajkové spodní vrstvy. Nový kreativní ředitel Matthieu Blazy představí svoji první kolekci letos na podzim.

Své sbohem si řekl módní dům Balenciaga s kreativním ředitelem Demnou, který od podzimu bude působit v Gucci. Návrhář, který naprosto změnil DNA značky a udělal z ní popkulturní fenomén se rozloučil s grácií i vtipem, jak je pro něj typické. Na mole se objevila Kim Kardashian jako Elizabeth Taylor s pravými diamanty, Eva Herzigová ve žlutých saténových šatech s vycpanými boky a Demnův manžel BFRND se ploužil v přerostlém obleku s laptopovým pouzdrem v ruce. Každý look byl osobní poctou, odkazem nebo vtipem. V kolekci se střetával Demnův svět s dědictvím Cristóbala Balenciagy, což bylo nejvíce vidět v replice kostýmku z roku 1967. Demna také přinesl couture pro muže. Bombry, motorkářské bundy i oversized obleky byly přetavením jeho osobního stylu do haute couture.

Na přehlídce Armani Privé se poprvé za dvacet let haute couture historie značky neobjevil Giorgio Armani osobně. Zůstal v Miláně, zotavující se po krátké nemoci, ale na dálku řídil každý detail. Kolekce Noir Séduisant byla poctou černé, jako věčné barvě večerní elegance. Štíhlé siluety z černého sametu, pagodové rukávy, asymetrie a lesk flitrů, to vše vyprávělo příběh návrháře, který není minimalistou, ale tichým maximalistou. Součástí byly kostýmky, vypasovaná sáčka i asymetrické aplikace. Díky perfektním střihům působila kolekce inspirovaná pánskou módou, která padla modelkám na milimetr přesně, sexy. A to bez vulgárnosti či nadměrně odhalené kůže. Armani připomněl, že opravdová výjimečnost vzniká z disciplíny, nikoli z výstřelků.