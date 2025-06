Designérka Radka Sirková, která si po dvaceti letech u značky CHATTY buduje svou vlastní módní identitu, představila novou kolekci pro nadcházející sezónu. Její osobní rukopis je v ní čitelnější než kdy dřív. Propojuje maskulinní prvky s jemností ženské siluety, důsledně pracuje s variabilitou a sází na kvalitu materiálu, který vydrží každodenní nošení.

„Kvazi maskulin sexy,“ tak popisuje designérka hlavní linku své tvorby. Aktuální kolekce stojí na nadčasových siluetách. „Například košili může nositelka nosit volně přes kalhoty, stáhnout si ji v pase pro zvýraznění postavy nebo navrstvit na tričko či pod vestu,“ popisuje návrhářka. Široké kalhoty z tabákově zbarveného denimu jsou prý už nyní bestsellerem. Vyšívaná vesta a proužkované košile se hodí na běžné nošení. V šatech s upnutým vrškem a rozevlátou sukní nebo širokých kalhotách z rozrušovaného denimu zase nositelka vystoupí z davu.

Kolekce obsahuje snadno kombinovatelné kousky, jež Radka upravuje dle přání konkrétní klientky. „Šiju pro aktivní ženu. Takovou, která se ráno obleče do práce, v tom stejném vyzvedne děti ze školy a večer může jít rovnou na vernisáž. Moje oblečení by mělo být jejím parťákem,“ vysvětluje. Právě tahle praktičnost se propisuje i do volby materiálů. „Například nepoužívám čisté hedvábí, protože se o něj musíte intenzivně starat. Oblečení má být krásné, ale i funkční.“

Za pozornost stojí i použití nových materiálů, mezi nimiž dominuje denim v luxusním zpracování, viskóza a madeira. Novinkou jsou pak proužkované košile ušité z kombinace bavlny a viskózy, jejichž chování v praxi designérka pečlivě testovala. Dělá to tak se všemi látkami, aby měla jistotu, že klientkám nabízí kvalitu.

„Dokonce se nám stalo, že jsme museli jeden nádherný materiál nakonec z kolekce vyloučit, protože po vyprání nedržel tvar!“ říká. Tváří nové kolekce se stala tenistka Barbora Strýcová, žena, která ztělesňuje sílu, přirozenost i schopnost fungovat ve světě bez kompromisů. Stejně jako Radčina móda.

Radka Sirková SS25

