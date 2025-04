This is gamechanger! Když tuto větu Miloslav Polášek uslyšel na mezinárodní konferenci, kde firmám představoval svůj objev na inovativní výrobu lutecia‑177, konečně si oddechl. Utvrdila ho v tom, že projekt, na který vsadil velkou část své dosavadní vědecké kariéry, měl skutečně smysl. O necelých deset let později už v americkém Wisconsinu stála továrna s kapacitou produkovat ročně 200 tisíc dávek izotopu, který vzniká dle jeho výzkumu. Jedná se o radioaktivní látku, které nikdo neřekne jinak než „chytrá bomba proti rakovině“. Používá se v molekulách léčiv, které tento radioaktivní náklad doručí přímo k buňce rakoviny a tam ho „odpálí“. Léčí se tak například agresivní nádory prostaty, u nichž už nejde provést operace. Výhodou této léčby je, že přesně zacílí na nádorové buňky a zničí je, přitom nepoškodí zdravou tkáň.

