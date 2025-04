Jmenuje se Marie, mluví pomalu, během hovoru dělá dvouvteřinové pauzy a vůbec si jede svým vlastním tempem. V dravém světě sociálních sítí by asi neuspěla, ale ona si ráda povídá s úplně jinou cílovkou. Volá si se seniory a povídá si o jejich rodině, práci na zahradě, domácích mazlíčcích, vaření, historii, knihách…

Marie není z masa a kostí, ale je to mluvící umělá inteligence. Pokrok generativních jazykových modelů, které se dnes bez problémů přetvoří v reálném čase do hlasové podoby, dal vzniknout novému českému projektu inTouch. S Marie chtějí nabídnout seniorům možnost si popovídat o věcech, které je baví, a jejich potomkům dát šikovný nástroj, jak jim aspoň trochu vynahradit chybějící komunikaci a vědět, jak se cítí a co je trápí. Po každém hovoru jim totiž od inTouch přijde automatický sumář, kde jsou sepsaná nejen probíraná témata, ale i nálada seniora a to, co bylo spouštěčem jeho radosti či smutku.

Zbývá vám ještě 90 % článku