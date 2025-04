Elon Musk

podnikatel, poradce prezidenta USA

Mám rád Elona Muska, důvod je jednoduchý, nebojí se výzev. Když stavěl SpaceX, tak do kosmu létalo Rusko a USA, na úrovni států, a Musk je dnes ten, kdo létá do kosmu nejvíc. Anebo Starlink – něco takového chtěli všichni postavit, ale postavil to Musk. A jeho aktuální aktivity? Kdysi se lidé smáli myšlence Tesly nebo SpaceX, teď se smějí jeho roli v oblasti e‑governmentu. Mám za to, že uspěje, že se mu podaří zefektivnit státní správu a nastavit ji tak, aby fungovala. I my se na ministerstvu snažíme, aby se státní správa změnila, ale zdejší situace a mé kompetence jsou úplně jiné.

(Karel Trpkoš)

