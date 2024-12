Odpolední čaj si v restauraci The gallery si můžete užít po celý advent, až do prvního lednového týdne, a to vždy od středy do neděle mezi druhou a šestou hodinou odpoledne. Letošní ročník navazuje na loňský úspěch, avšak přináší ještě bohatší zážitky.

Šéfcukrář Giovanni Marco Carandino a šéfkuchař Nicholas Trosien připravili menu inspirované barvami módní kolekce Dior Cruise 2025, které zahrnuje lahodné kanapky, tradiční britské scones a dezerty odrážející sofistikovanost a eleganci značky.

Neodmyslitelnou součástí je také bohatá nabídka prémiových čajů, se kterými vás ochotně seznámí vyškolení Tea Masters, a pro dokonalý zážitek nechybí ani originální míchané nápoje, podávané z Martini trolley.

Do vánočního je zahalen i hotel, jehož dekoraci měl na starost florista Ivan Šablatúr. Dominují zde zeleno-zlaté akcenty doplněné o červené tóny a motivy mašlí, jež symbolizují letošní vánoční poselství laskavosti a sounáležitosti.

Na Afternoon Tea je nutná rezervace, při níž si zároveň můžete vybrat ze dvou variant menu. Základní balíček zahrnuje výběr slaných a sladkých delikates, tradiční scones a prémiové čaje. Luxusnější varianta přidává čerstvou ústřici, nealkoholické nápoje a sklenku Ruinart Champagne. Zažijte jedinečné propojení elegance a sváteční pohody, které vás přenese do světa Dior.

