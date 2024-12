VÁNOCE

Tisíc a jedno světýlko

Módní dům Dior mezi prvními odhalil podobu svých dekorací výloh ve vlajkovém obchodě na Av. 30 Montaigne v Paříži. Na fasádě butiku večer co večer defilují sněhové koule a vánoční krabičky s ukázkami produktů od konfekce až po vysokou šperkařinu. Oslnivé animacemi odrážejí historickou odyseu společnosti Dior, ukazují nejikoničtější pařížské památky a pracují s nadčasovými motivy módního domu. K vidění tu jsou hravé kukačkové hodiny, ikonicky vypasovaný Bar suit i současné star produkty – kabelky Lady Dior a Saddle. Nechybí ani výjevy z dětství Christiana Diora v Granville, triumfální New Look, halasné momenty ze zákulisí slavných přehlídek ani kontinuální přerod loga značky.

