Pod zářivě modrým neonovým objektem od Françoise Morelleta nás ve vstupní chodbě vítá paní domu Lenka Sýkorová, která nepřehlédnutelnou budovu nedaleko náměstí v 90. letech spolu se svým manželem Zdeňkem Sýkorou koupila. Dílo slavného francouzského umělce nabídl Sýkorovi on sám – toužil ho totiž vyměnit za jedno z jeho pláten. Nakonec si vybral krátké barevné linie, kterým Sýkorovi přezdívali kvůli barvám Zmrzlinář. „Jednou jsme jeli na výstavu do Francie a Morelletovi nám nechali po našem švýcarském galeristovi vzkázat, že nás chtějí se ženou poznat. A byla to láska na první pohled. Zdeněk a František se okamžitě spřátelili a po nějaké době si vyměnili i ty obrazy. František už také zemřel, dodneška jsem ale v kontaktu s jeho ženou Danielou,“ popisuje Lenka Sýkorová.

Zbývá vám ještě 95 % článku