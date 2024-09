Vysoko nad zátokou se před vámi odkrývá panoramatický výhled na nekonečně modré moře a vy si připadáte jako v nebi. A vlastně v něm tak trochu jste – sedíte na terase restaurace Nebo, která v čele se svou novou šéfkuchařkou právě obhájila už třetí rok po sobě michelinskou hvězdu. Čtyřiadvacetiletá Gabriela Filca je mimochodem jednou z nejmladších (možná nejmladší vůbec) žen kuchařek, kterým se to podařilo.

Při cestě do Chorvatska je objevování zdejší gastronomické scény téměř povinností. A také velkou radostí. Třiadevadesát zápisů ve slavném michelinském průvodci to jen potvrzuje. Šéfkuchaři sází na talíře čerstvé lokální suroviny, akcentují vliv sousedních regionů a využívají to, co jim příroda dává v té nejjednodušší podobě, ideálně nakombinované a s často překvapivým momentem, který vám na jazyku rozehraje ódu na štěstí.

