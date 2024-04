Hospodářské noviny, jejichž hrdou součástí magazín Proč Ne je, každý rok vyhlašují TOP 10 inovátorů roku. Nejzajímavější projekty a osobnosti, které do našeho světa přináší nové pohledy a otevírají nám tak možnost proplouvat labyrintem života po inovativních cestách. Tak jako Matyáš Boháček, kterému se přezdívá zázračné dítě české vědy a který je i na dubnové obálce. Možná jste o něm ještě neslyšeli, ale tenhle student ze Standfordu je prý největší nadějí ve vývoji umělé inteligence. Vydal se do boje s dezinformacemi, a to potřebujeme.

AI pomáhá i na poli duševního zdraví skrze aplikaci Upheal dalšího našeho inovátora. Zakladatelky projektu Mumdoo zase díky vlastním potřebám vsadily na sociální přesah a vydaly se propojovat maminky profesionálky s firmami, které jim dávají práci.

Když mluvíme o inovátorech, představíme vám i mimo anketu další, kteří stojí za vaši pozornost. Americký designér brýlí Blake Kuwahara hravě ve svých obroučkách kombinuje dva protichůdné směry klasických siluet s výraznými tvary a barvami, známý český sochař Kurt Gebauer se zase proslavil svými měkkými sochami. A ve světové architektuře a designu se toho na poli inovativních, často až futuristických návrhů chystá také požehnaně.

Jestli vám ale můžu doporučit jeden text, který byste neměli vynechat, je to velký rozhovor s režisérem Viktorem Taušem. Kdysi žil pár let dobrovolně na ulici, kde se potkal Amerikánkou, dívkou bez domova tak silnou, že se rozhodl jednou vyprávět její příběh. Trvalo to 25 let. Z nelehkého tématu solitérní hrdinky, proti které stojí celý svět, vykřesal vizuální epos, který hýří barvami a namísto lítosti ve vás zanechá pocit souznění a obdiv. Nejen pro mě jednoznačně inovativní počin na často monotónní kulturní scéně.

A o tom inovace jsou. Nestačí jen nová řešení zabalit do navoněných slov tak obecných, že jim stejně nikdo nebude rozumět. Jděte přímo, s dobrým úmyslem a měňte svět.