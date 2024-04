Dům na pražské Ořechovce je obsypán objekty, které na první pohled přitahují pozornost: Trpaslíci, Klecohlavy a bezprizorně na plotě je umístěno srdce v ukrajinských barvách. Každému, kdo jen prochází okolo, musí být jasné, že tady žije a tvoří někdo s duší umělce. Ten někdo je Kurt Gebauer, sochař, malíř, fotograf a – jak sám říká – „psáč“.

Když pomalu přicházíme ulicí, kde mimochodem stojí i vila Václava Havla, Gebauer nás už vyhlíží z okna. Dveře prý nechal odemčené, a tak vcházíme rovnou dovnitř a míříme za ním do druhého patra. Stěny jsou do posledního centimetru pokryty obrazy a fotkami, byt pak od podlahy po strop plní umělcovy výtvory – od maleb přes skici až po modely jeho známých soch. Vítá nás po boku své manželky Libuše. A hned nabízí tykání. Bydlí tady už čtyřicet let a má tu i svůj univerzální ateliér. Tvoří ale zejména na balkoně, kde od jara do podzimu maluje třeba své oblíbené plavkyně. Za ty roky nashromáždil v prostoru stovky svých výtvorů. „Proto jsme už dlouhé roky ani nevymalovali. Kdybychom na to sáhli, už to nikdy nedáme dohromady,“ podotkne Libuše Gebauerová.

Zbývá vám ještě 90 % článku