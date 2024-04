Až si jednou AI asistenti začnou spolu povídat a řešit věci za nás, bude to další „game changer“, říká Michaela Bauer, členka představenstva ČSOB, která má na starosti technologie, inovace, AI a digitalizaci a zároveň je v porotě ocenění Inovátoři roku. Podle ní to bude další velký technologický a společenský skok a zatím na něj nejsou připraveny hlavně zákony a regulace. Budou se muset vyřešit například odpovědnosti za případné chyby. „Potíž umělé inteligence a asistentů je teď v tom, že jsou to v podstatě junioři. Jenže se tváří velmi seniorně, což může lidi mást,“ dodává s tím, že se sama považuje za „early adopter“ a nadšenkyni do všech technologií. Používá je i doma při organizaci rodinného cvrkotu.

