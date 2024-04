Na podzim 2021 to v pražských kancelářích start‑upu Aireen vypadalo docela jinak. Hned za vstupními dveřmi natěsnaná recepce a na ní nalepená zasedací místnost a malá kancelář, v níž se tísnila parta ajťáků. Ti sice měli v ruce zajímavý a inovativní nápad, ale byznysově byli na začátku. Když jsem do stejné firmy přicházel v březnu 2024, čekal na mě vlastně docela jiný start‑up.

Na recepci mě přivítal jeho nový šéf Matěj Adam a zavedl mě do větších kanceláří, protože ty původní už firmě byly malé. Aby ne, pracuje tady dvakrát více lidí. Že je něco jinak než před dvěma a půl lety, jsem poznal záhy. Ještě před samotným rozhovorem mě Matěj posadil na vyšetřovací židli před jejich diagnostický přístroj, abych ho vyzkoušel. To totiž ještě před dvěma a půl lety nešlo. Firma už systém zavedla do ostrého provozu a díky němu začala vydělávat.

