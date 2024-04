Jen polovina žen, které by chtěly na rodičovské dovolené pracovat, to skutečně dělá. Zůstat v kontaktu se svým oborem chtěly i Lucie Bášová a Kristýna Cejnarová, které společně pracovaly v korporátu. Když hledaly možnosti, jak se vedle péče o miminko zapojit do práce, našly řešení nejen pro sebe, ale i pro další stovky žen. Jejich společné dítě – projekt Mumdoo – brzy oslaví třetí narozeniny. Kromě propojování firem s matkami dávají firmám nástroje, jak si udržet kontakt se svými zaměstnankyněmi na rodičovské dovolené a jak je zapojit do práce.

