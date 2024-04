Pološílený génius Rick proměněný v okurku sedí na gauči naproti terapeutce a snaží se jí dát najevo, že by dal cokoli za to, kdyby teď mohl být někde jinde. „Terapii neuznávám, protože jsem vědec. Když se mi na světě něco nelíbí, tak to změním. Nejsem kráva, jsem okurka. Když se mi chce,“ říká rozčileně. Terapeutka z animovaného seriálu Rick a Morty nemá problém absurdní projev zanalyzovat. A kdyby nebyla kreslená, mohla by si přečíst zápis od umělé inteligence, která sezení také zvládla shrnout bez potíží: „Klient se cítí bezmocný. Používá nezdravé zvládací strategie, jako je ponižování terapeutky a sebedestruktivní chování. Doporučením je, aby vyhledal psychoterapii, která mu pomůže útrapy překonávat a rozvíjet zdravější zvládací strategie,“ stojí v zápise, kterým se start‑up Upheal na svých webových stránkách snaží přiblížit zájemcům, co nabízí.

