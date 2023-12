Největším problémem české ekonomiky je to, že nenabízí vysokou přidanou hodnotu, tvrdí místopředsedkyně asociace průmyslového designu a majitelka firmy USSPA Kateřina Kadlecová. Není to podle ní jenom dědictvím devadesátých let, kdy jsme jako země...

4. 12. 2023 ▪ 1 min. čtení